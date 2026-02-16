Brendan Gallagher surprend ses fans: «nous serons bientôt 4»

Brendan Gallagher et sa femme Emma Fortin ont annoncé une belle nouvelle au cours des dernières heures: le couple aura bientôt un deuxième enfant!

C’est Emma qui en a fait l’annonce officielle sur les réseaux sociaux en partageant quelques photos du couple où on peut voir son ventre bien arrondi. Les photos ont été prises lors d’un coucher de soleil à Grenade dans les Caraïbes.

Le joueur des Canadiens de Montréal a profité de la pause de son équipe en raison des Jeux d’hiver pour aller passer quelques jours au soleil avec Emma.