Brendan Gallagher surprend ses fans: «nous serons bientôt 4»

Brendan Gallagher et sa femme Emma Fortin ont annoncé une belle nouvelle au cours des dernières heures: le couple aura bientôt un deuxième enfant!
C’est Emma qui en a fait l’annonce officielle sur les réseaux sociaux en partageant quelques photos du couple où on peut voir son ventre bien arrondi. Les photos ont été prises lors d’un coucher de soleil à Grenade dans les Caraïbes.
Le joueur des Canadiens de Montréal a profité de la pause de son équipe en raison des Jeux d’hiver pour aller passer quelques jours au soleil avec Emma.
Sous la publication du couple, on peut lire: «Nous serons bientôt quatre.»
Rappelons que Brendan et Emma sont déjà les parents de la petite Everly Mona Della Gallagher qui est née à la fin du mois de février 2025. Elle aura bientôt un an et elle deviendra une grande sœur au cours des prochains mois!
Pour le moment, on ne sait pas si les Gallagher attendent un petit garçon ou une autre petite fille. On ne sait également pas quand Emma accouchera de son deuxième enfant.
Dans tous les cas, on est vraiment heureux pour eux et on leur souhaite un bébé en bonne santé!
Il n’y a pas seulement Brendan Gallagher qui attend un nouvel enfant: d’autres joueurs des Canadiens de Montréal ont récemment annoncé qu’ils allaient être papas pour la première fois.
On pense notamment à Nick Suzuki, Samuel Montembeault (qui en a fait l’annonce au cours de la dernière semaine avec des photos sur le bord de la mer) et Noah Dobson.
