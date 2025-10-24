Voyez la réaction de Brendan Gallagher à la voix puissante d'Éléonore Lagacé

Éléonore Lagacé nous a bien fait rire avec un nouvel extrait vidéo partagé sur les réseaux sociaux.

La chanteuse a interprété l'hymne national du Canada lors du premier match à domicile des Canadiens de Montréal la semaine passée et ça a beaucoup fait jaser. La voix d'Éléonore Lagacé, en harmonie avec trois autres chanteuses, nous a donné des frissons jusque dans nos salons.

Au Centre Bell, les joueurs des Canadiens ont eux aussi été touchés par cette performance.

En revoyant la vidéo de ce moment magique, la chanteuse a remarqué que Brendan Gallagher était totalement envoûté pendant l'hymne national. Le hockeyeur avait les yeux fermés et se laissait aller de gauche à droite. Vous l'aurez deviné, sa réaction fait un excellent «meme»! Voici l'extrait vidéo partagé par Éléonore Lagacé: