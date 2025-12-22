Nick Suzuki annonce qu’il sera papa et dévoile le sexe du bébé

Début du contenu principal.
Nick Suzuki s’apprête à devenir papa.
Le capitaine des Canadiens de Montréal a annoncé la grande nouvelle sur les médias sociaux en partageant une magnifique photo aux côtés de son amoureuse.
Dans le message accompagnant la photo, on apprend que le couple connaît déjà le sexe du bébé à venir. C’est une petite fille qui viendra agrandir la famille de Nick Suzuki et de sa femme, Caitlin.
«baby girl coming this spring🕊️
the greatest joy of our lives, we can’t wait to meet you✨»
Voici la photo
Il s'agira du premier enfant du couple.
En juillet dernier, le couple s’est marié lors d’un somptueux événement tenu au Four Seasons de Montréal. Plusieurs joueurs des Canadiens de Montréal étaient d’ailleurs présents pour célébrer l’occasion.
Quelques semaines plus tôt, soit le 9 juin, Nick Suzuki et sa conjointe s’étaient également unis lors d’un voyage dans le Sud.