Nouvellement papa, Brendan Gallagher partage ce tendre moment père-fille

Un peu plus tôt dans la journée, le couple a dévoilé la première photo de leur fille. Dans le texte, Emma écrit ceci:

«Ces deux dernières semaines, tu as rempli nos cœurs de tant de lumière et d'amour. Tes seconds noms honorent les femmes fortes et incroyables qui ont façonné nos vies – nos mamans. Tu es tellement aimé, petit ange parfait !! 🤍🤍🤍»

Sur la photo, on peut voir Everly, couchée, et la main de ses parents posée sur son petit corps.