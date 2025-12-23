Nouvelles images de STAT: on craint le pire pour Siméon

Dans la bande-annonce, l’histoire reprend exactement là où elle s’était arrêtée avant la pause des Fêtes: Pascal (Normand D'Amour) arrive chez Isabelle (Geneviève Schmidt) alors qu’un incendie fait rage. Siméon est toujours à l’intérieur et sera finalement secouru par les pompiers.

Transporté d’urgence à l’hôpital St-Vincent, il est pris en charge par Emmanuelle (Suzanne Clément), qui promet à Isabelle de tout faire pour sauver son fils. Les images laissent toutefois craindre le pire: Siméon sera intubé et pourrait se retrouver dans le coma.

Réussira-t-il à s’en sortir ?