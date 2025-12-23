Nouvelles images de STAT: on craint le pire pour Siméon

Début du contenu principal.
La bande-annonce du retour de STAT après les Fêtes laisse présager le pire pour Siméon (Benjamin Gratton), gravement blessé après être resté coincé dans un incendie et transporté d’urgence à l’hôpital, toujours entre la vie et la mort.
Dans la bande-annonce, l’histoire reprend exactement là où elle s’était arrêtée avant la pause des Fêtes: Pascal (Normand D'Amour) arrive chez Isabelle (Geneviève Schmidt) alors qu’un incendie fait rage. Siméon est toujours à l’intérieur et sera finalement secouru par les pompiers.
Transporté d’urgence à l’hôpital St-Vincent, il est pris en charge par Emmanuelle (Suzanne Clément), qui promet à Isabelle de tout faire pour sauver son fils. Les images laissent toutefois craindre le pire: Siméon sera intubé et pourrait se retrouver dans le coma.
Réussira-t-il à s’en sortir ?
Outre l’état critique de Siméon, on sait aussi que la décision de Julien ébranlera profondément l’entourage de Patrick O’Brian (Matthieu Pepper). Cette situation provoquera des tensions marquées entre Sandrine (Claudiane Ruelland) et Martine (Chantale Campeau), la mère de Patrick.
Du côté de l’hôpital Saint-Vincent, une réunion du personnel s’annonce particulièrement mouvementée, notamment en lien avec le cas de Patrick. Les enjeux entourant le don d’organes et les critères d’accès à la liste de transplantation, déjà au cœur de débats dans les derniers épisodes, continueront de diviser l’équipe médicale.
Pour connaître la suite, il faudra être à l’écoute d’ICI Télé le mardi 6 janvier, dès 20 h.
