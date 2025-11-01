Ce cas de STAT a été inspiré par une histoire vraie

Le plus récent cas présenté dans STAT a grandement surpris les téléspectateurs.

Dans l’épisode de mardi, on apprend la raison derrière la présence de vin dans la vessie de William (Xavier Rivard-Désy). Le jeune homme et son ami Loïc (Justin Morissette) s’injectaient du vin rouge dans l’urètre à l’aide d’un cathéter, afin de pouvoir ensuite l’uriner dans des coupes offertes à des hommes prêts à payer pour cette pratique.

Une méthode à la fois dangereuse et risquée, mettant sérieusement leur santé en péril pour répondre à des fantasmes et à une demande troublante.