Ce cas de STAT a été inspiré par une histoire vraie

Début du contenu principal.
Le plus récent cas présenté dans STAT a grandement surpris les téléspectateurs.
Dans l’épisode de mardi, on apprend la raison derrière la présence de vin dans la vessie de William (Xavier Rivard-Désy). Le jeune homme et son ami Loïc (Justin Morissette) s’injectaient du vin rouge dans l’urètre à l’aide d’un cathéter, afin de pouvoir ensuite l’uriner dans des coupes offertes à des hommes prêts à payer pour cette pratique.
Une méthode à la fois dangereuse et risquée, mettant sérieusement leur santé en péril pour répondre à des fantasmes et à une demande troublante.
Dans un article signé Hugo Dumas dans La Presse, on apprend que cette pratique portait le nom de «décanteur humain». En d’autres mots, des hommes fortunés payaient pour que leur vin décante… non pas dans une carafe, mais dans la vessie de jeunes hommes.
Aussi surprenant que cela puisse paraître, cette histoire repose sur des faits réels. Le chroniqueur révèle que l’autrice Marie-Andrée Labbé s’est inspirée d’un témoignage rapporté par un médecin québécois, qui connaissait quelqu’un ayant déjà expérimenté cette pratique.
Un peu plus loin dans l’article, on apprend que l’autrice réfléchissait à intégrer cette histoire depuis la saison 2, mais l’heure de diffusion de la série l’avait freinée.
«Dans la case de 19 h, je me sentais moins à l’aise de la raconter. Maintenant qu’on est à 20 h, on peut se le permettre.»
Toujours selon la chronique d’Hugo Dumas, Marc-Olivier Morin (Anglesh Major) serait de retour dans la série prochainement.
Bien qu’il ait quitté l’urgence de Saint-Vincent pour se joindre à l’Hôpital universitaire, un nouveau cas pourrait le ramener aux côtés d’Emmanuelle St-Cyr (Suzanne Clément) et Jacob Faubert (Lou-Pascal Tremblay)
Pour ne rien manquer, soyez à l’écoute de STAT ce mardi à 20 h sur les ondes d’ICI TÉLÉ.
Vous aimerez aussi: