STAT: voici ce qui vous attend lors du grand retour en janvier

La finale de STAT avant la pause des Fêtes a fortement secoué le public, notamment lorsque le meilleur ami (Pierre-Luc Lafontaine) de Patrick O’Brian (Matthieu Pepper) a choisi de donner une partie de son foie à la jeune mère de famille qui avait été battue à cause de son emploi.

Quant à Siméon (Benjamin Gratton), qui a provoqué un incendie en tentant de se faire des frites, plusieurs se demandent encore s’il a survécu.

Il faudra patienter jusqu’à janvier pour obtenir des réponses, mais Radio-Canada a déjà dévoilé quelques informations sur ce qui attend les téléspectateurs au retour de la série.