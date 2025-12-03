STAT: voici ce qui vous attend lors du grand retour en janvier

Début du contenu principal.
La finale de STAT avant la pause des Fêtes a fortement secoué le public, notamment lorsque le meilleur ami (Pierre-Luc Lafontaine) de Patrick O’Brian (Matthieu Pepper) a choisi de donner une partie de son foie à la jeune mère de famille qui avait été battue à cause de son emploi.
Quant à Siméon (Benjamin Gratton), qui a provoqué un incendie en tentant de se faire des frites, plusieurs se demandent encore s’il a survécu.
Il faudra patienter jusqu’à janvier pour obtenir des réponses, mais Radio-Canada a déjà dévoilé quelques informations sur ce qui attend les téléspectateurs au retour de la série.
Pour l’instant, on sait que l’entourage de Patrick O’Brian sera profondément secoué par la décision de Julien, provoquant des tensions entre Sandrine (Claudiane Ruelland) et Martine (Chantale Campeau), la mère de Patrick.
On assistera également à une réunion houleuse du personnel de Saint-Vincent, notamment au sujet du cas de Patrick. Dans les derniers épisodes, la question du don d’organes, et des critères menant à l’inscription sur la liste, avait déjà suscité de vifs débats au sein de l’équipe médicale.
Finalement, Jacob Faubert (Lou-Pascal Tremblay) accueillera un nouveau patient: un pompier blessé lors d’un incendie. Reste à voir s’il s’agit de l’un des intervenants dépêchés à la résidence d’Isabelle Granger (Geneviève Schmidt) et de Siméon.
Pour connaître la suite, il faudra être à l’écoute d’ICI Télé le mardi 6 janvier, dès 20 h.
