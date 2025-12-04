Passer au contenu principal
Benjamin Gratton de STAT a reçu tout un cadeau de Stéphane Rousseau!

Benjamin Gratton est aux anges!

Le comédien de STAT, qui nous a bouleversés lors de la finale de mi-saison la semaine dernière, a reçu un précieux cadeau de la part de Stéphane Rousseau

Sa covedette de la série lui a donné sa nouvelle oeuvre imprimée, Sainte-Flanelle. 

Stéphane Rousseau a créé cette illustration célébrant le tricolore afin d'amasser des fonds pour La Fondation des Canadiens pour l'enfance. Sachant que Benjamin Gratton adore les Canadiens de Montréal, la star lui a offert cette oeuvre signée et encadrée dans un joli cadre blanc.

Voici la photo de l'interprète de Siméon dans STAT tout sourire avec sa Sainte-Flanelle entre les mains:

«Benjamin a reçu tout un beau cadeau aujourd’hui de son ami (et partner de jeu dans STAT) Stéphane Rousseau! La Sainte-Flanelle, son œuvre hommage au Canadien de Montréal, signée juste pour lui! Sachant que Benjamin trippe sur les Canadiens, Stéphane a pensé à lui. Une belle attention. L'oeuvre est disponible sur son site internet et en plus, une partie des ventes va à la Fondation des Canadiens pour l’enfance

Si vous avez envie d'offrir cette oeuvre de Stéphane Rousseau pour la bonne cause, vous aussi, vous pouvez la commander juste ici.

© STAT/Facebook

STAT: au tour du père de Benjamin Gratton de faire un clin d’oeil aux frites

Le papa de Benjamin Gratton, Mathieu, a fait un clin d’œil charmant à la finale coup de poing de STAT qui a été diffusée la semaine dernière.

L’épisode dont les derniers instants ont fait pratiquement crier les fans dans leur divan, n’a pas manqué de faire son effet.

Mathieu Gratton a donc publié dans les dernières heures une vidéo de lui jetant sa friteuse aux vidanges, faisant référence au moment brise cœur de l’émission durant lequel Siméon met le feu à la maison en se faisant des frites.

En savoir plus

 

