Benjamin Gratton de STAT a reçu tout un cadeau de Stéphane Rousseau!

Benjamin Gratton est aux anges!

Le comédien de STAT, qui nous a bouleversés lors de la finale de mi-saison la semaine dernière, a reçu un précieux cadeau de la part de Stéphane Rousseau.

Sa covedette de la série lui a donné sa nouvelle oeuvre imprimée, Sainte-Flanelle.

Stéphane Rousseau a créé cette illustration célébrant le tricolore afin d'amasser des fonds pour La Fondation des Canadiens pour l'enfance. Sachant que Benjamin Gratton adore les Canadiens de Montréal, la star lui a offert cette oeuvre signée et encadrée dans un joli cadre blanc.

Voici la photo de l'interprète de Siméon dans STAT tout sourire avec sa Sainte-Flanelle entre les mains: