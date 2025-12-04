Benjamin Gratton de STAT a reçu tout un cadeau de Stéphane Rousseau!

Début du contenu principal.
Benjamin Gratton est aux anges!
Le comédien de STAT, qui nous a bouleversés lors de la finale de mi-saison la semaine dernière, a reçu un précieux cadeau de la part de Stéphane Rousseau.
Sa covedette de la série lui a donné sa nouvelle oeuvre imprimée, Sainte-Flanelle.
Stéphane Rousseau a créé cette illustration célébrant le tricolore afin d'amasser des fonds pour La Fondation des Canadiens pour l'enfance. Sachant que Benjamin Gratton adore les Canadiens de Montréal, la star lui a offert cette oeuvre signée et encadrée dans un joli cadre blanc.
Voici la photo de l'interprète de Siméon dans STAT tout sourire avec sa Sainte-Flanelle entre les mains:
«Benjamin a reçu tout un beau cadeau aujourd’hui de son ami (et partner de jeu dans STAT) Stéphane Rousseau! La Sainte-Flanelle, son œuvre hommage au Canadien de Montréal, signée juste pour lui! Sachant que Benjamin trippe sur les Canadiens, Stéphane a pensé à lui. Une belle attention. L'oeuvre est disponible sur son site internet et en plus, une partie des ventes va à la Fondation des Canadiens pour l’enfance.»
Si vous avez envie d'offrir cette oeuvre de Stéphane Rousseau pour la bonne cause, vous aussi, vous pouvez la commander juste ici.
Le papa de Benjamin Gratton, Mathieu, a fait un clin d’œil charmant à la finale coup de poing de STAT qui a été diffusée la semaine dernière.
L’épisode dont les derniers instants ont fait pratiquement crier les fans dans leur divan, n’a pas manqué de faire son effet.
Mathieu Gratton a donc publié dans les dernières heures une vidéo de lui jetant sa friteuse aux vidanges, faisant référence au moment brise cœur de l’émission durant lequel Siméon met le feu à la maison en se faisant des frites.
