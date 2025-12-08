Le premier joueur de Big Brother Célébrités est ENFIN dévoilé

Le comédien, que l’on connaît notamment pour son rôle de Pascal St-Cyr dans STAT, est un grand passionné de jeux de société et le fondateur de Randolph.

Un profil tout indiqué pour relever le défi de Big Brother. Dans sa vidéo de présentation, il confie que sa conjointe et sa fille ont tenté de le préparer à l’aventure : «ma fille et ma blonde m'ont fait des mises en situation. En essayant de voir comment je réagis, j'ai toujours eu besoin de défis dans ma vie. Celui-là est encore un de plus et j'ai très, très hâte d'y aller.»

Cliquez sur le bouton JOUER pour voir la présentation: