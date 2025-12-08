Le premier joueur de Big Brother Célébrités est ENFIN dévoilé

Début du contenu principal.
Dimanche soir, à l’occasion de Big Brother, le Noovo réveillon, la production a profité du moment pour lever le voile sur le tout premier joueur de la sixième saison de la populaire téléréalité.
C’est Marie-Mai qui a annoncé que Normand D’Amour fera partie de la prochaine édition.
Le comédien, que l’on connaît notamment pour son rôle de Pascal St-Cyr dans STAT, est un grand passionné de jeux de société et le fondateur de Randolph.
Un profil tout indiqué pour relever le défi de Big Brother. Dans sa vidéo de présentation, il confie que sa conjointe et sa fille ont tenté de le préparer à l’aventure : «ma fille et ma blonde m'ont fait des mises en situation. En essayant de voir comment je réagis, j'ai toujours eu besoin de défis dans ma vie. Celui-là est encore un de plus et j'ai très, très hâte d'y aller.»
Cliquez sur le bouton JOUER pour voir la présentation:
Normand D’Amour ne sera pas seul dans l’aventure: il sera accompagné, au fil des prochaines semaines, de 15 autres personnalités connues qui tenteront leur chance dans Big Brother Célébrités.
