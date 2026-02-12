Cet athlète canadien devient célèbre pour ses talents en tricot

Début du contenu principal.
Adam Runnalls, un athlète de biathlon originaire de Calgary, fait fureur sur les réseaux sociaux grâce à son talent particulier.
En plus de travailler très fort au gym et de s'entraîner à la carabine de façon assez assidue pour se classer parmi les meilleurs au monde, il se passionne pour... le tricot!
Juste avant de s'envoler vers les Jeux d'hiver, Adam Runnalls s'est lancé le défi de terminer un chandail en laine d'ici la cérémonie de clôture.
L'athlète doit donc avoir complété son projet d'artisanat d'ici le 22 février au soir, à travers les différentes épreuves de biathlon auxquelles il participe!
Cette idée a attiré l'attention de bien des adaptes de tricot ainsi que des fans de sports. Résultat: le nombre d'abonnés du biathlète grandit de jour en jour!
Voici une vidéo d'Adam Runnalls dans laquelle il nous donne une mise à jour de son projet de chandail de laine:
«Nouvelle mise à jour concernant mon pull olympique!
J’ai bien avancé malgré le rythme effréné de ces derniers jours ! J’ai hâte de voir la suite ces deux prochains jours!
Si Lulu Lemon souhaite m’envoyer des écussons de l’équipe du Canada, je serais ravie de les ajouter à mon pull!
Je tiens également à remercier chaleureusement toute la communauté tricoteuse pour son soutien. Vous êtes formidables !»
Vous pouvez faire comme plus de 28 000 personnes et suivre le talentueux Canadien sur Instagram en cliquant juste ici.