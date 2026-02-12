Cet athlète canadien devient célèbre pour ses talents en tricot

Adam Runnalls, un athlète de biathlon originaire de Calgary, fait fureur sur les réseaux sociaux grâce à son talent particulier.

En plus de travailler très fort au gym et de s'entraîner à la carabine de façon assez assidue pour se classer parmi les meilleurs au monde, il se passionne pour... le tricot!

Juste avant de s'envoler vers les Jeux d'hiver, Adam Runnalls s'est lancé le défi de terminer un chandail en laine d'ici la cérémonie de clôture.