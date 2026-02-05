Passer au contenu principal
logo Noovo logo Noovo Info

Début du contenu principal.

En Vedette

Les athlètes canadiens donnent de leurs nouvelles en direct de Milan-Cortina

PAR :

À quelques heures du début des Jeux d’hiver de Milan-Cortina 2026, les meilleurs athlètes canadiens sont en route vers l’Italie et certains sont même déjà arrivés à destination afin de se préparer avant leurs compétitions. 

Du 6 au 22 février, vous pourrez voir Marie-Philip Poulin, Ann-Renée Desbiens, Emma Maltais, Laurie Blouin, Marjorie Lajoie et plusieurs autres à l’action dans leurs disciplines respectives (hockey, surf des neiges, patinage artistique).

Voici les dernières nouvelles sur les athlètes canadiens qui sont présentement à Milan-Cortina pour les Jeux d’hiver 2026. 

Marie-Philip Poulin

© Instagram de @pou29

Renata Fast

© Instagram de @renatafast
© Instagram de @renatafast

Emma Maltais

Emily Clark

Kristin O'Neill

Sarah Nurse

© Instagram de @nursey16
© Instagram de @nursey16

Brianne Jenner

© Instagram de @bjenner19
© Instagram de @bjenner19

Ann-Renée Desbiens

Sophie Jacques

Natalie Spooner

Jocelyne Larocque

Jeff Read

Madeline Schizas

Jared Schmidt

© Instagram de @jschmidty18
© Instagram de @jschmidty18
© Instagram de @jschmidty18
© Instagram de @jschmidty18

Laurie Blouin

Marjorie Lajoie

Florence Brunelle

Jocelyn Peterman

Vous aimerez aussi: 

Consulter tous les contenus de Marie-Soleil Lajeunesse

Marie-Soleil
PAR :