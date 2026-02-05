Les athlètes canadiens donnent de leurs nouvelles en direct de Milan-Cortina

À quelques heures du début des Jeux d’hiver de Milan-Cortina 2026, les meilleurs athlètes canadiens sont en route vers l’Italie et certains sont même déjà arrivés à destination afin de se préparer avant leurs compétitions.

Du 6 au 22 février, vous pourrez voir Marie-Philip Poulin, Ann-Renée Desbiens, Emma Maltais, Laurie Blouin, Marjorie Lajoie et plusieurs autres à l’action dans leurs disciplines respectives (hockey, surf des neiges, patinage artistique).