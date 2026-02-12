Lindsey Vonn donne des nouvelles de sa santé après une chute spectaculaire

Si vous suivez les Jeux d’hiver depuis les derniers jours, vous avez sûrement vu la malheureuse chute de la skieuse américaine Lindsey Vonn.

Elle a heurté une porte lors d’un virage, ce qui lui a fait perdre son équilibre seulement 13 secondes après le début de son parcours.

Lindsey a dû être transportée par hélicoptère vers un hôpital où elle a été opérée deux fois après sa chute.

Au cours des dernières heures, l’athlète a fait une publication sur son compte Instagram où elle mentionne avoir été opérée pour une troisième fois.