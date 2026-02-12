Lindsey Vonn donne des nouvelles de sa santé après une chute spectaculaire

Début du contenu principal.
Si vous suivez les Jeux d’hiver depuis les derniers jours, vous avez sûrement vu la malheureuse chute de la skieuse américaine Lindsey Vonn.
Elle a heurté une porte lors d’un virage, ce qui lui a fait perdre son équilibre seulement 13 secondes après le début de son parcours.
Lindsey a dû être transportée par hélicoptère vers un hôpital où elle a été opérée deux fois après sa chute.
Au cours des dernières heures, l’athlète a fait une publication sur son compte Instagram où elle mentionne avoir été opérée pour une troisième fois.
«J'ai subi ma troisième opération aujourd'hui et elle a été réussie. Aujourd'hui, le succès a un sens complètement différent qu’il y a quelques jours. Je fais des progrès et, même si c'est lent, je sais que ça ira. Je suis reconnaissante pour l'incroyable personnel médical, les amis, la famille, qui ont été à mes côtés et pour la belle vague d'amour et de soutien des gens du monde entier. Aussi, félicitations à mes coéquipiers et à tous les athlètes de l'équipe des États-Unis qui m'inspirent et m'offrent quelque chose à célébrer», a écrit la skieuse américaine dans la description de sa publication.
À la fin du mois de janvier, Lindsey avait chuté en Suisse et elle avait rompu le ligament croisé antérieur de son genou gauche. Rappelons qu’elle faisait aussi son retour dans le monde sportif, environ 6 ans après avoir annoncé sa retraite.
Elle a seulement été en mesure de récupérer pendant quelques jours avant d’arriver aux Jeux d’hiver en Italie.