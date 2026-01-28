6 choses que vous ne saviez pas sur Mikaël Kingsbury

Mikaël Kingsbury est assurément l’un des athlètes canadiens les plus connus. Le skieur acrobatique possède de nombreux records et plusieurs médailles dans sa discipline.

On vient d’ailleurs d’apprendre aujourd’hui qu’il sera l’un des porteurs du drapeau du Canada pour la cérémonie d’ouverture des prochains Jeux olympiques d’hiver.