6 choses que vous ne saviez pas sur Mikaël Kingsbury

Mikaël Kingsbury est assurément l’un des athlètes canadiens les plus connus. Le skieur acrobatique possède de nombreux records et plusieurs médailles dans sa discipline. 

On vient d’ailleurs d’apprendre aujourd’hui qu’il sera l’un des porteurs du drapeau du Canada pour la cérémonie d’ouverture des prochains Jeux olympiques d’hiver. 

Voici 6 choses que vous ne saviez pas sur Mikaël Kingsbury.

1. Il a déjà gagné des médailles olympiques

Le skieur acrobatique a déjà eu la chance de participer aux Jeux olympiques: il a gagné la médaille d’or à PyeongChang,  la médaille d’argent à Sotchi et une autre médaille d’argent à Beijing.

2. Il a remporté sa 100e victoire en carrière sur le circuit de la Coupe du monde

Au début du mois de janvier, Mikaël Kingsbury a remporté sa 100e victoire en carrière sur le circuit de la Coupe du monde à Val-Saint-Côme.

3. Il a appris à faire du ski à l’âge de 4 ans

Mikaël pratique depuis longtemps le ski: il a été initié par ses parents à l’âge de 4 ans. Sa famille avait un chalet sur le bord des pistes à Saint-Sauveur selon un article de La Presse

Il a découvert le ski acrobatique à l’âge de 8 ans. Très jeune, il a commencé à faire des compétitions et il n’a plus jamais arrêté depuis ce temps! 

4. Il est le papa d’un jeune garçon

Mikaël et sa conjointe Laurence Mongeon ont eu un petit garçon nommé Henrik en août 2024. Henrik a déjà eu la chance de voir son papa en train de skier et de monter sur le podium avec lui! 

5. Il est un grand fan des Canadiens de Montréal

Bien que le ski acrobatique prend une grande place dans sa vie, Mikaël est un grand fan de hockey, plus particulièrement des Canadiens de Montréal!

6. Il aime se déguiser

En regardant le profil Instagram du skieur acrobatique, on a rapidement remarqué qu’il aime se déguiser… particulièrement pour l’Halloween!

Marie-Soleil
