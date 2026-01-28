Début du contenu principal.
Mikaël Kingsbury est assurément l’un des athlètes canadiens les plus connus. Le skieur acrobatique possède de nombreux records et plusieurs médailles dans sa discipline.
On vient d’ailleurs d’apprendre aujourd’hui qu’il sera l’un des porteurs du drapeau du Canada pour la cérémonie d’ouverture des prochains Jeux olympiques d’hiver.
Voici 6 choses que vous ne saviez pas sur Mikaël Kingsbury.
Le skieur acrobatique a déjà eu la chance de participer aux Jeux olympiques: il a gagné la médaille d’or à PyeongChang, la médaille d’argent à Sotchi et une autre médaille d’argent à Beijing.
Au début du mois de janvier, Mikaël Kingsbury a remporté sa 100e victoire en carrière sur le circuit de la Coupe du monde à Val-Saint-Côme.
Mikaël pratique depuis longtemps le ski: il a été initié par ses parents à l’âge de 4 ans. Sa famille avait un chalet sur le bord des pistes à Saint-Sauveur selon un article de La Presse.
Il a découvert le ski acrobatique à l’âge de 8 ans. Très jeune, il a commencé à faire des compétitions et il n’a plus jamais arrêté depuis ce temps!
Mikaël et sa conjointe Laurence Mongeon ont eu un petit garçon nommé Henrik en août 2024. Henrik a déjà eu la chance de voir son papa en train de skier et de monter sur le podium avec lui!
Bien que le ski acrobatique prend une grande place dans sa vie, Mikaël est un grand fan de hockey, plus particulièrement des Canadiens de Montréal!
En regardant le profil Instagram du skieur acrobatique, on a rapidement remarqué qu’il aime se déguiser… particulièrement pour l’Halloween!
