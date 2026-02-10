Voici les dernières nouvelles sur l'état de santé de Marie-Philip Poulin

RDS précise que Poulin a quitté la glace en se tenant le genou droit, lundi, après avoir été mise en échec en milieu de première période par la Tchèque Kristyna Kaltounkova. Cette dernière a d'ailleurs été punie pour mise en échec illégale. L'athlète canadienne est ensuite revenue avec la deuxième unité d’avantage numérique, mais a quitté vers le vestiaire, quelques secondes plus tard, trop affaiblie par l'incident.

Malgré les tristes circonstances, le Canada avait remporté 5 à 1. Avec 17 buts à son actif pour cette édition des Jeux d'hiver, Marie-Philip est la joueuse qui en a récolté le plus grand nombre.