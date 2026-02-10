Voici les dernières nouvelles sur l'état de santé de Marie-Philip Poulin

Début du contenu principal.
Le Canada affronte les États-Unis, cet après-midi, aux Jeux de Milan-Cortina. Malheureusement, l’équipe canadienne de hockey féminin devra sauter sur la glace sans sa capitaine Marie-Philip Poulin qui est blessée au bas du corps et son état de santé sera réévalué quotidiennement. Bien qu'on ignore toujours la gravité de son accident, voici ce que l’on sait.
RDS précise que Poulin a quitté la glace en se tenant le genou droit, lundi, après avoir été mise en échec en milieu de première période par la Tchèque Kristyna Kaltounkova. Cette dernière a d'ailleurs été punie pour mise en échec illégale. L'athlète canadienne est ensuite revenue avec la deuxième unité d’avantage numérique, mais a quitté vers le vestiaire, quelques secondes plus tard, trop affaiblie par l'incident.
Malgré les tristes circonstances, le Canada avait remporté 5 à 1. Avec 17 buts à son actif pour cette édition des Jeux d'hiver, Marie-Philip est la joueuse qui en a récolté le plus grand nombre.
Sous l'article publiée par la chaîne sportive RDS, plusieurs fans mentionnent leur inquiétude envers la blessure de la sportive de 34 ans. La situation présente encore beaucoup d'incertitude envers son avenir pour les quelques jours restants à la compétition. Est-ce un retrait préventif ou définitf? Certains mentionnent craindre le pire pour l'équipe canadienne de hockey féminin sans la présence de Poulin. En outre, plusieurs tentent de diagnostiquer de quoi peut-elle bien souffrir, mais il faudra attendre encore un peu avant d'avoir l'explication excate.
Le sort de Marie-Philip Poulin est bien triste, d’autant plus que les Jeux étaient un fabuleux moment pour cette dernière: «C’est le début de quelque chose de grand», nous avait-elle lancé! En partenariat avec Air Canada, nous avions pu échanger avec elle quelques minutes avant son vol vers l’Italie. Pleine d’excitation, elle avait mentionné que participer à cet énorme événement sportif constituait «quatre ans d’entraînement, mentalement et physiquement». En outre, Marie-Philip nous expliquait l’importance pour un athlète professionnel d’y participer: «Tu as toujours ça un petit peu à l'arrière de ta tête que tu veux te rendre là, que tu veux remporter une médaille d'or.» On lui souhaite donc de pouvoir poursuivre cet instant significatif dans sa carrière!
