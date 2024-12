Voyez les premières images de Jessica Barker dans Mea Culpa

La série nous fait suivre Bérénice (Mélissa Désormeaux-Poulin), intervenante dans un centre de justice réparatrice, où elle aide victimes et criminels à dialoguer pour réparer les torts causés et surmonter leurs traumatismes. Sa vocation trouve racine dans une tragédie personnelle : 25 ans plus tôt, elle et ses amis ont été marqués à vie par une violente agression lors d’une fête, qui a coûté la vie à l’une d’eux et laissé un autre quadriplégique.

Jessica y joue l'une des amies du groupe de Bérénice, on sent qu'elle aura un rôle bien important à jouer dans l'intrigue.