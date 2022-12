Christine Beaulieu: de rares confidences sur sa vie amoureuse avec Roy Dupuis

« J’ai acheté une nouvelle maison à Montréal, où je suis très, très bien. Mon amoureux est à la campagne, et je suis à Montréal. Nous avons chacun notre maison. [...] Je pense que c’est comme ça que nous arrivons à être toujours ensemble et heureux. Chacun a son organisation. Je suis très heureuse. Quand je tourne beaucoup, j’aime le fait de ne pas avoir à faire trop de route. J’aime être proche du travail. [...] C’est génial! J’adore la ville, mais je peux aussi me ressourcer à la campagne. Je suis vraiment gâtée... », a confié Christine Beaulieu à la journaliste Michèle Lemieux.

Les tourtereaux sont en couple depuis plus de 9 ans. Rappelons qu'ils ont craqué l'un pour l'autre en tournage. Vous pouvez relire toute l'histoire de leur rencontre dès maintenant!

Au niveau professionnel, l'actrice est en vedette dans la nouvelle saison de Cérébrum, qui vient de se terminer à ICI Télé. De plus, on peut présentement la au cinéma dans le film de Noël 23 décembre.