La fille de cette comédienne brille dans la 3e saison de LOL: Qui rira le dernier?

Avez-vous eu l’occasion de visionner la troisième saison de LOL: Qui rira le dernier? sur Prime Vidéo?

Si ce n’est pas encore fait, préparez-vous à une dose de rires... et de retenue! Les participants de cette compétition hilarante doivent se surpasser pour ne pas éclater de rire (et même de sourire, ouff!), sous peine d’être éliminés.

Depuis ce vendredi, tous les épisodes de cette nouvelle saison sont enfin disponibles, révélant les numéros les plus inventifs et les plus drôles pour faire craquer les candidats.