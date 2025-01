Voici les 4 émissions les plus attendues de 2025

Le retour télévisuel de janvier annonce le début d’une nouvelle saison de l’émission L’amour est dans le pré.

Cinq agriculteurs et agricultrices sont prêts à rencontrer l’amour et à accueillir des prétendants et prétendantes sur leur ferme pour les découvrir et trouver leur coup de cœur.

Pour faire la connaissance officielle d’Anthony, Cynthia, Joshua, Sylvie et Victor, rendez-vous sur les ondes de Noovo et sur noovo.ca le 9 janvier à 20 h.