Mélissa Désormeaux-Poulin dévoile une photo craquante avec sa grande fille comédienne

Mélissa Désormeaux-Poulin nous a charmé en partageant une photo adorable sur les réseaux sociaux, où elle pose avec sa grande fille, Léa, qu'on pu voir récemment dans Indéfendable.

Sur la photo, Mélissa et sa fille apparaissent rayonnantes de bonheur. On peut voir Léa qui tient un appareil photo et Mélissa qui lui dépose un baiser sur la joue.