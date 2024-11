Cette nouvelle série prendra la place d'À coeur battant

Dans cette série, Mélissa Désormeaux Poulin campera Bérénice, une médiatrice spécialisée en justice réparatrice. Elle sera entourée d'une brochette d'acteurs déjà bien connus du public dont Maxim Gaudette, Jessica Barker, Cynthia Wu Maheux et Marie-Thérèse Fortin.

Afin de mieux comprendre ce qui vous attend, on vous invite à jeter un oeil au synopsis officiel de la série:

«Dans un centre de justice réparatrice, Bérénice (Mélissa Désormeaux-Poulin) accompagne la démarche de gens victimes d’actes criminels ou qui les ont commis, pour favoriser un dialogue entre eux et la réparation des torts causés. Son objectif : aider ces personnes profondément blessées à tourner une page traumatisante de leur histoire pour mieux profiter de leur présent et de leur avenir.

Bérénice n’a pas choisi son métier sans raison. Il y a 25 ans, elle et ses meilleurs amis ont été marqués à jamais par une brutale agression lors d’une fête de fin d’année collégiale. L’une d’elle a été tuée, un autre est devenu quadriplégique. Le coupable a obtenu sa libération conditionnelle après avoir purgé une sentence à vie de 23 ans et revient dans leur vie. Bérénice espère entreprendre une démarche en médiation avec ce dernier, mais réussira-t-elle à convaincre ses amis?



Au fil des discussions, confrontations et rencontres bouleversantes qui s'ensuivent, des secrets bien gardés sortent au grand jour… La confiance entre les amis en est fortement ébranlée, tandis qu’une grande question perdure : peut-on réellement croire à la réhabilitation d’un meurtrier? Et plus largement, quand la colère, le sentiment d’injustice et la peine hantent toujours les victimes directes, collatérales et le public en général, comment peut-on savoir qui, de l’agresseur ou de l’agressé, est le plus en « danger », même après plusieurs années?»

À voir dès le 7 janvier à ICI Télé!