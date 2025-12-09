Véronique Cloutier a fêté ses 51 ans à l'avance bien entourée à Disney!

Début du contenu principal.
Encore une fois cette année, Véronique Cloutier a décidé de célébrer son anniversaire à l'avance.
La star québécoise est née le 31 décembre 1974. Elle aura donc 51 ans en 2025.
Pour une deuxième année consécutive, l'animatrice de Véronique et les Fantastiques a choisi de s'envoler vers Disney World pour sa fête.
Entourée de ses précieux amis, dont quelques vedettes, Véronique Cloutier a semblé vivre un séjour inoubliable à Orlando.
Avec la photo ci-haut devant le grand sapin, Véro a d'abord écrit ceci:
«De retour à Disney World et je pense qu’on peut officiellement appeler ça une tradition! Après un 50e inoubliable ici l’an dernier, me retrouver encore une fois avec mes amis dans cet univers magique, c’est un privilège immense.»
Puis, on a eu droit à un carrousel de photos et de vidéos de son voyage d'anniversaire. Vous reconnaîtrez entre autres Bianca Gervais, Sébastien Diaz et Félix-Antoine Tremblay.
Voici toutes les images, à faire défiler à l'aide de la flèche blanche située à droite de la publication Instagram ci-dessous:
«6 adultes. Moyenne d’âge du cœur: 8 ans.
Un week-end à Disney dont on se souviendra longtemps.
Le cœur bien rempli pour affronter mes 51 ans le 31 décembre prochain.»
On aime tout de ces photos!
On souhaite un bon anniversaire à l'avance à Véronique Cloutier.
Pour l'édition 2025 de La Fureur, l’animatrice a une fois de plus volé la vedette avec son look et autant dire que sa robe n’est pas passée inaperçue!
Chaque année, Véro réussit à créer un moment mode dont tout le monde parle. Cette saison ne fait pas exception. Sur le plateau, Véronique Cloutier est apparue dans une somptueuse robe bustier noire en tulle et organza.
Vous aimerez aussi