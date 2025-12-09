Véronique Cloutier a fêté ses 51 ans à l'avance bien entourée à Disney!

Encore une fois cette année, Véronique Cloutier a décidé de célébrer son anniversaire à l'avance.

La star québécoise est née le 31 décembre 1974. Elle aura donc 51 ans en 2025.

Pour une deuxième année consécutive, l'animatrice de Véronique et les Fantastiques a choisi de s'envoler vers Disney World pour sa fête.

Entourée de ses précieux amis, dont quelques vedettes, Véronique Cloutier a semblé vivre un séjour inoubliable à Orlando.