Pierre Hébert prépare son nettoyant maison et ça ne se passe pas comme prévu

Pierre Hébert nous a fait rire un bon coup avec sa tentative échouée de faire son nettoyant maison.

Dans une story déposée sur Instagram, l’humoriste et animateur qu’on adore a effectivement raconté l’histoire de son projet DIY s’échelonnant malgré lui sur deux ans.

C’est qu’il avait lu quelque part qu’en mettant des pelures d’orange dans du vinaigre, on obtenait une solution miracle pour nettoyer…

Écoutez-le dans la vidéo en en-tête.

Oui, surement qu’effectivement ça fonctionne ; mais pour ça, il ne faut pas l’oublier dans le fond de l’armoire pendant de longs mois.

Pierre Hébert a montré son pot de pelures mollasses et brunâtres à ses abonnés et on va se le dire : cette concoction épouvantable inspire tout sauf la propreté. Voici l’extrait :

Avouez qu’un seul mot nous vient en tête : ouache ! Mais malgré tout, Pierre Hébert nous a fait bien rire avec sa découverte.

Pierre Hébert nous a par ailleurs récemment présenté un tout nouveau membre de l’équipe de Complètement midi et c’est nul autre que son père !



En effet, c’est pendant son émission à Rouge que Pierre Hébert nous a présenté son père Gaétan âgé de 72 ans.

