Justin Morissette était TRÈS bien accompagné pour son anniversaire

C'était week-end de fête pour le clan Cloutier-Morissette alors que Justin célébrait ses 21 ans. Dans plusieurs storys publiées sur Instagram, on a pu voir passer les souhaits de sa mère, Véronique Cloutier, son père, Louis Morissette, et sa copine, Rosalie Loiselle.
La photo qui a marqué l'imaginaire, c'est sans doute celle du souper d'anniversaire du jeune humoriste. Tout sourire, ce dernier était attablé au restaurant, entouré de sa soeur, Delphine Morissette, ses parents et sa chérie.
Plus tôt, les fiers parents avaient également rendu hommage à leur fils. Véro a souligné le fait que Justin est «le ciment de la fratrie», préscisant que ce dernier est «un frère et un fils exceptionnel». De son côté, son père a également partagé son amour pour Justin avec une photo du duo qui assiste à un match de hockey, passion qui s'est transmise de père en fils.
Delphine Morissette, de son côté, a souligné sur Instagram l'humour et la sensibilité de son frère, qu'elle a accessoirement traité d'«attachant et con», pour la citer.
Sa copine n'a également pas manqué de souligner ce grand jour avec deux photos qui laissent transparaître tout l'amour qu'elle lui porte.
On a entre autres pu voir Rosalie dans les séries à succès Doute raisonnable, Indéfendable et Premier Trio, aux côtés de Justin.
Rappelons qu'en juin dernier les tourtereaux soulignaient leur premier anniversaire.
Véronique Cloutier et Louis Morissette ont trois enfants. Delphine, l'ainée, est née en 2003, puis le couple a accueilli Justin l'année suivante. La cadette de la famille, Raphaëlle, est née en 2009.
Le 28 novembre, Justin et Louis Morissette seront en spectacle au Gesù, à Montréal, dans le cadre de leur tournée Sous Pression.
