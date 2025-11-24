Justin Morissette était TRÈS bien accompagné pour son anniversaire

C'était week-end de fête pour le clan Cloutier-Morissette alors que Justin célébrait ses 21 ans. Dans plusieurs storys publiées sur Instagram, on a pu voir passer les souhaits de sa mère, Véronique Cloutier, son père, Louis Morissette, et sa copine, Rosalie Loiselle.

La photo qui a marqué l'imaginaire, c'est sans doute celle du souper d'anniversaire du jeune humoriste. Tout sourire, ce dernier était attablé au restaurant, entouré de sa soeur, Delphine Morissette, ses parents et sa chérie.