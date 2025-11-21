Véronique Cloutier raconte l'histoire derrière la chorégraphie de La Fureur

Véronique Cloutier est passée au balado de Québec Nostalgie cette semaine!

La célèbre animatrice est revenue sur l'époque où La Fureur était l'émission la plus populaire du vendredi.

Chaque épisode commençait de la même manière: les équipes étaient présentées, puis Véronique Cloutier arrivait sur scène avec les danseurs afin d'effectuer la fameuse chorégraphie.

Au micro de Québec Nostalgie, elle a raconté l'histoire derrière cette danse bien connue du public et nous a offert une savoureuse anecdote: