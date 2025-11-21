Véronique Cloutier raconte l'histoire derrière la chorégraphie de La Fureur

Début du contenu principal.
Véronique Cloutier est passée au balado de Québec Nostalgie cette semaine!
La célèbre animatrice est revenue sur l'époque où La Fureur était l'émission la plus populaire du vendredi.
Chaque épisode commençait de la même manière: les équipes étaient présentées, puis Véronique Cloutier arrivait sur scène avec les danseurs afin d'effectuer la fameuse chorégraphie.
Au micro de Québec Nostalgie, elle a raconté l'histoire derrière cette danse bien connue du public et nous a offert une savoureuse anecdote:
On imagine la scène... à l'épicerie! Véronique Cloutier a toute notre admiration!
En ce qui concerne la création de la danse, elle avait été élaborée par Isabelle Delage, chorégraphe de La Fureur. Bien que l'émission soit une adaptation d'un concept français, la chorégraphie est unique à la version québécoise!
On vous rappelle que La Fureur fera un grand retour pour une soirée spéciale le 29 novembre prochain sur les ondes d’ICI TÉLÉ.
La semaine prochaine, le concept culte qui a fait vibrer le Québec de 1998 à 2007 reviendra pour un épisode unique animé par Véronique Cloutier. Pour l’occasion, les deux équipes seront menées par Alex Perron et Élyse Marquis, promettant une soirée remplie de nostalgie, de musique et de plaisir!
Du côté des filles, Élyse Marquis sera accompagnée une équipe de feu avec Fabiola Nyrva Aladin, Patricia Paquin et Pascale Renaud-Hébert. 💃
Chez les garçons, Alex Perron pourra compter sur Jean-Philippe Perras, Irdens Exantus et David Savard.
