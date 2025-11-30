La magnifique robe bustier de Véronique Cloutier fait réagir à La Fureur

Début du contenu principal.
Sortez vos paillettes et résonnez musettes!
Véronique Cloutier a visiblement pris le mot d’ordre de la soirée au pied de la lettre!
Pour cette édition 2025 de La Fureur, l’animatrice a une fois de plus volé la vedette avec son look et autant dire que sa robe n’est pas passée inaperçue!
Chaque année, Véro réussit à créer un moment mode dont tout le monde parle. Cette saison ne fait pas exception!
Sur le plateau, Véronique Cloutier est apparue dans une somptueuse robe bustier noire en tulle et organza. Une pièce statement qui a immédiatement suscité une vague de réactions sur les réseaux sociaux!
Avec son volume ample et léger, la robe est centrée sur un bustier bien structuré qui met la silhouette en valeur. Le tulle plissé accroche joliment la lumière et la ceinture à la taille apporte juste ce qu’il faut d’équilibre entre chic et modernité. Ce look rappelle un peu le glamour des années 1950, tout en restant très actuel: exactement le genre d’audace que les téléspectateurs adorent chez Véro!
Côté mise en beauté, Véronique a fait un choix assumé: mettre de l’avant sa récente coupe courte, son joli bob confectionné par son coiffeur Marcus! Ses cheveux blonds, laissés détachés et coiffés de façon lisse, ajoutaient une touche minimaliste qui contraste à merveille avec l’opulence de sa robe!
La Fureur était de retour ce samedi pour une édition spéciale, ramenant en un instant tout l’esprit festif et la frénésie qui ont fait la renommée de l’émission! Dès les premières minutes, le ton était donné: l’ambiance serait électrique!
L’équipe des filles, menée par une Élyse Marquis en grande forme, n’avait aucune intention de laisser les gars prendre leur revanche après la victoire masculine de l’an dernier. Les deux camps se sont affrontés avec fougue, défi après défi, mais ce sont finalement les filles qui ont remporté la partie!
