Transparence et fourrure: Varda Étienne épate en couverture de ce magazine

Varda Étienne se transforme en cover girl pour le Châtelaine!

La diva de Brossard est en vedette dans le nouveau numéro du magazine. Pour la couverture de cette édition hivernale, la styliste Camille Internoscia a créé un look totalement festif pour la belle animatrice.

Varda Étienne a enfilé un chemisier crème transparent par-dessus un crop top du même ton. L'ensemble est complété par de spectaculaires pantalons en fausse fourrure jaune beurre. Vous l'aurez deviné, elle est fabuleuse!

Voici la superbe couverture du Châtelaine avec Varda Étienne: