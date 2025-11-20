Transparence et fourrure: Varda Étienne épate en couverture de ce magazine

Début du contenu principal.
Varda Étienne se transforme en cover girl pour le Châtelaine!
La diva de Brossard est en vedette dans le nouveau numéro du magazine. Pour la couverture de cette édition hivernale, la styliste Camille Internoscia a créé un look totalement festif pour la belle animatrice.
Varda Étienne a enfilé un chemisier crème transparent par-dessus un crop top du même ton. L'ensemble est complété par de spectaculaires pantalons en fausse fourrure jaune beurre. Vous l'aurez deviné, elle est fabuleuse!
Voici la superbe couverture du Châtelaine avec Varda Étienne:
Les boucles d'oreilles argentées et le vernis à ongles foncé de la star ajoutent une touche délicieusement edgy à cet ensemble diaphane et texturé.
On lève notre chapeau à toute l'équipe!
Afin d'avoir un aperçu des autres looks de Varda Étienne pour le Châtelaine, on vous invite à regarder cette vidéo filmée en coulisses de la séance photo:
Parmi les autres stars québécoises qui se sont récemment retrouvées en couvertures de magazine, on compte notamment Pénélope McQuade. Cette dernière est devenue la cover girl du Bel âge au début de l'automne.
De son côté, la politicienne Manon Massé est en vedette dans le plus récent numéro du Lez Spread the Word. Voyez les photos juste ici.
Au niveau professionnel, Varda Étienne vient de lancer un tout nouveau livre de recettes.
Le titre de son livre est Fanm FÒ.
Pour Varda, cet ouvrage est un hommage aux femmes fortes de sa vie comme sa mère Maryse, sa tante Cocotte, ainsi que ses grands-mères Camille et Mélanie. En plus d’avoir transmis à Varda leur «riche héritage culinaire», elles ont partagé avec elle leur «histoire», leur «culture» et leur «amour profond pour Haïti».