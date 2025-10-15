Au tour de Varda Étienne de surprendre ses fans avec un livre de recettes

Au printemps dernier, Varda Étienne révélait à l’émission Véronique et les Fantastiques sur les ondes de Rouge FM qu’elle allait lancer un tout nouveau livre de recettes en octobre 2025.

Sachant que le mois d’octobre est déjà bien entamé, on a fait quelques recherches pour savoir si son nouveau livre va sortir au courant des prochains jours… Et c’est bien le cas!

On a aussi découvert le titre de son nouveau livre, Fanm FÒ, et même sa page couverture. Varda est plus resplendissante que jamais sur cette photo!