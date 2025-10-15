Au tour de Varda Étienne de surprendre ses fans avec un livre de recettes

Début du contenu principal.
Au printemps dernier, Varda Étienne révélait à l’émission Véronique et les Fantastiques sur les ondes de Rouge FM qu’elle allait lancer un tout nouveau livre de recettes en octobre 2025.
Sachant que le mois d’octobre est déjà bien entamé, on a fait quelques recherches pour savoir si son nouveau livre va sortir au courant des prochains jours… Et c’est bien le cas!
On a aussi découvert le titre de son nouveau livre, Fanm FÒ, et même sa page couverture. Varda est plus resplendissante que jamais sur cette photo!
Découvrez juste ici la page couverture du livre Fanm FÒ:
Pour Varda, son nouveau livre Fanm Fò est un hommage aux femmes fortes de sa vie comme sa mère Maryse, sa tante Cocotte, ainsi que ses grands-mères Camille et Mélanie.
En plus d’avoir transmis à Varda leur «riche héritage culinaire», elles ont partagé avec elle leur «histoire», leur «culture» et leur «amour profond pour Haïti».
«À travers plus de 50 recettes emblématiques (griot, bananes pesées, marinades parfumées, soupe joumou, langoustes grillées, etc.), l’autrice, animatrice et chroniqueuse nous ouvre les portes de son univers familial. Les plats s’accompagnent de récits, de souvenirs et de beaucoup d’émotions», peut-on lire sur le site Internet des Éditions Cardinal.
Voyez juste ici d’autres magnifiques photos du nouveau livre de Varda:
Elle a été entourée de certains membres de sa famille lors de l’écriture de son livre qui présentera principalement des recettes haïtiennes.
«Fanm Fò célèbre la transmission au féminin et la beauté d’un patrimoine culinaire vibrant et vivant. Un livre généreux, empreint de fierté, de reconnaissance et d’amour», peut-on apprendre dans le résumé du livre sur le site Internet des Éditions Cardinal.
Le livre Fanm Fò sera disponible dès le 27 octobre 2025.
