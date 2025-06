Sophie Thibault se transforme en cover girl

C’est touchant de découvrir une femme humaine, qui aborde avec franchise sa nervosité, son manque de confiance en elle et ses premiers pas bien stressant dans le milieu. D’autant plus touchant qu’aujourd’hui, à l’aube de sa retraite, on la sent complètement en contrôle.

Des moments marquants

Lors de son entrevue avec le magazine 7 jours, elle a aussi parlé des moments marquants de sa carrière comme le 11 septembre 2001 alors que même en congé, elle a déboulé dans la salle de nouvelles pour offrir son aide. Ou la pandémie.

Une nouvelle vie devant elle

Pour Sophie Thibault, ce qui l’attend dès le 20 juin, ce n’est pas la retraite, c’est le début d’autre chose. Elle compte prendre le temps de se déposer et sera certainement fort occupée avec la photo, une passion qui l’habite depuis un moment déjà.