Varda Étienne fait de nouvelles confidences sur son divorce

Varda Étienne nous a offert un grand moment d'émotion cette semaine à Sucré Salé.

Pendant une discussion avec José Gaudet, ce dernier lui a demandé quelle était la plus grande décision qu'elle avait prise alors qu'elle était au volant.

L'oeil humide, Varda Étienne a répondu que c'était son divorce. L'animatrice a expliqué qu'elle revenait de Charlevoix et, au terme de longues heures de route, elle a réalisé qu'elle voulait se séparer.

