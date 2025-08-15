Passer au contenu principal
Varda Étienne fait de nouvelles confidences sur son divorce

Varda Étienne nous a offert un grand moment d'émotion cette semaine à Sucré Salé.

Pendant une discussion avec José Gaudet, ce dernier lui a demandé quelle était la plus grande décision qu'elle avait prise alors qu'elle était au volant. 

L'oeil humide, Varda Étienne a répondu que c'était son divorce. L'animatrice a expliqué qu'elle revenait de Charlevoix et, au terme de longues heures de route, elle a réalisé qu'elle voulait se séparer. 

Après les confidences émouvantes de Varda Étienne sur l'amour, José Gaudet a détendu l'atmosphère en disant que s'il était en couple avec elle, il ferait ses boîtes dès qu'elle lui annoncerait qu'elle part dans Charlevoix!

Rappelons que l'animatrice est célibataire depuis quelques années. 

Ayant été en couple 5 ans avec le père de ses enfants, puis pendant 14 ans avec son ex-mari, Varda a ensuite décidé de se choisir. Varda Étienne s'était confiée avec transparence à ce sujet juste ici.

Ses enfants ont bien grandi, et nous avons pu voir un superbe portrait de famille sur le compte Instagram plus tôt cette semaine:

