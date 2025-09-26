Voyez le look flamboyant de Pénélope McQuade en couverture de ce magazine

Pénélope McQuade est la nouvelle cover girl d'un magazine populaire: Bel âge!

L'animatrice apparait sur la couverture du numéro d'octobre 2025 avec le titre «Pénélope McQuade sans filtre».

Pour la séance photo, la pétillante blonde a enfilé un cardigan duveteux marron et un long foulard à motifs variés noué en large boucle. Le look est épatant et semble tiré d'un défilé de Gucci!

Voici la superbe photo de Pénélope McQuade en couverture du Bel âge: