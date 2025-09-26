Voyez le look flamboyant de Pénélope McQuade en couverture de ce magazine

Début du contenu principal.
Pénélope McQuade est la nouvelle cover girl d'un magazine populaire: Bel âge!
L'animatrice apparait sur la couverture du numéro d'octobre 2025 avec le titre «Pénélope McQuade sans filtre».
Pour la séance photo, la pétillante blonde a enfilé un cardigan duveteux marron et un long foulard à motifs variés noué en large boucle. Le look est épatant et semble tiré d'un défilé de Gucci!
Voici la superbe photo de Pénélope McQuade en couverture du Bel âge:
Elle est magnifique! On adore également son sourire en coin avec son regard confiant.
Au moment de partager l'image sur Facebook, Pénélope McQuade a admis qu'elle avait adoré son expérience avec l'équipe du magazine:
«Je suis rendue là pis j’haïs pas ça pantoute! Merci à toute l’équipe, ce shoot a été réalisé dans la joie totale.»
Le nouveau numéro du Bel âge est disponible en kiosque dès maintenant.
Plus tôt ce mois-ci, Pénélope Mcquade nous a fait sourire en révélant qu'elle avait le béguin pour un célèbre chanteur québécois. C'était au micro de L'effet Pogonat.
L'animatrice d'ICI Première a le béguin pour Boom Desjardins, le chanteur de La Chicane! Et ce n'est pas qu'un petit «kick».
Pénélope McQuade a confié que lorsqu'il se met à chanter, elle se «liquéfie» et que son effet «pèse sur le piton».
