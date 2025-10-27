Manon Massé se transforme en cover girl et elle est magnifique

Manon Massé est l'étoile du nouveau numéro du magazine Lez Spread the Word.

Cette publication imprimée annuelle queer met en lumière des histoires, des personnalités et de l'art qui font avancer la représentation et le changement dans la culture contemporaine.

Pour sa dixième édition, le magazine a choisi Manon Massé comme cover girl. Les photos ont été dévoilées sur les réseaux sociaux et elles sont tout simplement magnifiques.

Sur la couverture, la célèbre politicienne pose vêtue d'un chemisier à carreaux bleus et gris. À l'intérieur des pages, Manon Massé porte une veste sportive bleu royal. Voici les superbes photos de la députée de Québec Solidaire pour le Lez Spread the Word: