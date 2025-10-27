Manon Massé se transforme en cover girl et elle est magnifique

Début du contenu principal.
Manon Massé est l'étoile du nouveau numéro du magazine Lez Spread the Word.
Cette publication imprimée annuelle queer met en lumière des histoires, des personnalités et de l'art qui font avancer la représentation et le changement dans la culture contemporaine.
Pour sa dixième édition, le magazine a choisi Manon Massé comme cover girl. Les photos ont été dévoilées sur les réseaux sociaux et elles sont tout simplement magnifiques.
Sur la couverture, la célèbre politicienne pose vêtue d'un chemisier à carreaux bleus et gris. À l'intérieur des pages, Manon Massé porte une veste sportive bleu royal. Voici les superbes photos de la députée de Québec Solidaire pour le Lez Spread the Word:
Dans l'entrevue accordée à la publication, Manon Massé s'ouvre sur ses plans d'avenir.
Celle qui vient d'annoncer qu'elle quitterait la politique en octobre 2026 affirme qu'elle a le militantisme dans le sang.
«Moi, je vais mourir militante. Je n’ai pas de scénario de retraite où je serais heureuse à voyager passivement. Je ne peux pas. Même sur la Lune, je pense que ça me rattraperait».
De passage à d'ICI Première, Manon Massé a également commenté sa participation au magazine Lez Spread The Word. Elle encense la revue pour sa qualité et sa grande importance dans l'univers médiatique et LGBTQ+:
Le nouveau numéro du Lez Spread The Word avec Manon Massé est disponible en librairies et en ligne juste ici.