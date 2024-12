9 fois où Céline Dion et René-Charles Angelil ont surpris les fans cette année

Puis, les fans de Céline Dion attendaient cette date avec impatience... Qu’allait-elle nous offrir le 10.10.24?

Eh bien on le sait maintenant parce qu’on l’a écoutée à outrance : sa version fort émotive de L’hymne à l’amour, d’Édith Piaf a été rendue disponible sur les plateformes de diffusion après qu’elle ait titillé ses fans avec cette date! Et on n’a pas été déçus!

Une autre surprise qui a touché les fans droit au cœur : le moment partagé entre Céline Dion et Adele au Colosseum de Las Vegas.

Lors d'un concert d'Adele, l'artiste britannique a interrompu son spectacle pour saluer son idole, Céline, présente dans la salle avec ses enfants.

Cette rencontre a provoqué une réaction émotive, capturée dans de nombreuses vidéos qui circulent depuis.

Parlons maintenant des rumeurs qui ont circulé en août dernier et selon lesquelles le fils de Céline Dion, René-Charles Angélil, était sur le point de se marier.

C’est le magazine Closer qui avait révélé exclusivement cette information selon laquelle notre jeune prodige envisagerait de dire oui à Angélique Weckenmann.

Mais triste surprise quelques mois plus tard alors que le même hebdo français révélait que sa douce l’aurait quitté…

Apparemment, les nouveaux engagements de son amoureux auprès de sa mère, Céline Dion, auraient pris toute la place dans sa vie.

En effet, René-Charles Angélil serait maintenant le manager de sa célèbre maman et cela monopoliserait tout son horaire.

Sur une note plus positive et en lien avec l’union manager/artiste qu’on vient de mentionner, une rumeur a enchanté et surpris les admirateurs de la diva et de son fils.

C'est le site Voici.fr qui a annoncé que Céline Dion et René-Charles Angélil seraient en train de préparer pas un, mais bien DEUX nouveaux albums de la chanteuse!

Apparemment, Céline Dion et son fils aîné plancheraient sur un premier album en anglais qui sortirait au printemps prochain.

Le deuxième disque, toujours selon la publication française, serait en français et sortirait dans moins d'un an, soit en septembre 2025.