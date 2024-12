Céline Dion boudée par Billboard dans son palmarès des plus grandes stars pop du 21ᵉ siècle

Un palmarès controversé

Le classement, dominé par Beyoncé, suivie de Taylor Swift et Rihanna, s’appuie sur des critères tels que le succès commercial, les performances scéniques, la reconnaissance critique, les distinctions reçues, l’influence dans l’industrie et les moments culturels emblématiques. Si des noms incontournables comme Adele ou Drake y figurent, d'autres, comme Kesha ou Nelly, font débat, surtout face à l'absence d'artistes comme Céline Dion et Madonna.

Depuis le début du millénaire, Céline Dion a marqué l’industrie musicale par son immense succès à Las Vegas, où ses résidences au Caesars Palace (2003-2007 et 2011-2019) ont attiré plus de 4,5 millions de spectateurs et généré environ 875 millions de dollars canadiens. Pour beaucoup, ces accomplissements auraient dû garantir une place dans le classement.