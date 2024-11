Céline Dion pose en corset translucide pour souligner un grand moment

https://CelineDion.lnk.to/CourageBTS2 In celebration of the 5th anniversary of "Courage," the album, we hope you enjoy this never before seen footage from the 2019 photoshoot.📸 “I think I went through a lot. And life has given me the tools… to find my inner strength, to find courage, and to keep going. The people that I love so much embraced the moments that were difficult. They gave me so much strength. And then a song came that was called "Courage", and it didn't take long for all of us to say, 'I think the album should be called Courage” - Celine xx... Pour célébrer le 5e anniversaire de l'album « Courage »,nous espérons que vous apprécierez cette vidéo inédite de la séance photo de 2019.📸 « Je pense que j'ai traversé beaucoup de choses. Et la vie m'a donné les outils... pour trouver ma force intérieure, pour trouver le courage et pour continuer à avancer. Les personnes que j'aime tant ont accepté les moments difficiles. Ils m'ont donné beaucoup de force. Et puis une chanson est arrivée qui s'appelait « Courage », et il n'a pas fallu longtemps pour que nous disions tous : « Je pense que l'album devrait s'appeler Courage » - Céline xx...