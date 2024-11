Premier spectacle en 5 ans: Céline Dion avait toute une surprise pour ses fans

Céline Dion a surpris tout le monde en offrant son premier spectacle en 5 ans aujourd'hui!

La célèbre chanteuse a été invitée par le designer Elie Saab au défilé 1001 Seasons of Elie Saab en Arabie Saoudite. Les gens qui l'ont croisée sur le tapis rouge étaient loin de se douter qu'elle s'apprêtait à donner son premier spectacle depuis l'annonce de sa maladie.

Vêtue d'une longue robe en paillettes dorées, Céline Dion a chanté ses succès The Power of Love et I'm Alive. Deux chansons symboliques marquant son grand retour sur scène.

Voici une vidéo de ce moment grandiose, qui a été diffusé en direct sur le compte Instagram d'Elie Saab: