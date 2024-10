Céline Dion fait une annonce sur les réseaux sociaux et certains fans sont en reste

Cela dit, une fois qu’on a fait le deuil d’une performance musicale de la vedette, on doit dire qu’on apprécie particulièrement les images de cette pub qui la met en vedette.

Elle y fait plusieurs allusions à sa chanson It’s All Coming Back to Me Now, créant un parallèle entre les paroles de sa chanson et des jeux durant un match de Football de la ligue.

L’extrait culmine avec une scène incongrue et drôle : Céline Dion qui reçoit une chaudière complète de Gatorade sur la tête. Bref, un bon coup marketing!

Les fans ont d’ailleurs commenté la scène affirmant que c’était «ICONIQUE», affirmant qu’elle était la reine, la meilleure!

