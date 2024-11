Cette rumeur sur Céline Dion et René-Charles va ravir les fans!

Une nouvelle rumeur veut que Céline Dion et René-Charles Angélil soient en train de préparer quelque chose de gros: le duo serait présentement en train de travailler sur pas un, mais bien DEUX nouveaux albums de la chanteuse!

C'est le site Voici.fr qui a annoncé cette nouvelle et on souhaite de tout coeur qu'elle soit vraie. Apparemment, Céline Dion et son fils aîné plancheraient sur un premier album en anglais qui sortirait au printemps prochain.

Le deuxième disque, toujours selon la publication française, serait en français et sortirait dans moins d'un an, soit en septembre 2025.