L’absence de René-Charles dans le documentaire sur Céline Dion fait jaser

À peine quelques minutes après le début du film, on voit les jumeaux de la chanteuse, Eddy et Nelson, mais à aucun moment on ne voit René-Charles. Pourtant, le documentaire a couvert un an de la vie de Céline.

L'absence du fils de Céline a tellement fait jaser les fans de partout dans le monde, plusieurs y sont allés de différentes spéculations, allant même jusqu'à évoquer une chicane familiale.