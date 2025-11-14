Stéphane Rousseau lance une toile exclusive pour les partisans du Tricolore

Début du contenu principal.
Stéphane Rousseau a dévoilé une toute nouvelle toile, inspirée directement de la saison des Canadiens de Montréal.
Le résultat est tout simplement superbe. Découvrez-le plus bas dans l'article.
Stéphane a présenté sa nouvelle toile sur ses réseaux sociaux, et les fans du Tricolore se sont aussitôt emballés.
On sent déjà que l’engouement sera immense. Pour chaque œuvre vendue, 10 $ seront remis à la Fondation des Canadiens pour l’enfance, et pour les formats plus grands, le don grimpe à 100 $ par toile.
Voici l’œuvre en question:
Les toiles seront offertes en deux formats: une version 8 x 10 pouces au coût de 50$, ainsi qu’une grande version signée et numérotée, limitée à seulement 10 exemplaires, en format 24 x 30 pouces au prix de 775$. Elles seront mises en vente dès le 15 novembre à 10 h sur le site officiel de l’artiste.
Samuel Montembault des Canadiens de Montréal a dévoilé une toute nouvelle poutine alléchante dans une publicité fracassante mettant aussi en vedette… Mike chez Rona.
C’est chez McDonald que le gardien de but du tricolore nous propose effectivement sa version améliorée de ce classique québécois, ajoutant de la sauce ranch, du poulet assaisonné et du bacon.
Vous aimerez aussi: