Voyez la vidéo de la première danse passionnée de Samuel Montembeault des Canadiens et son épouse

Le gardien de but des Canadiens de Montréal, Samuel Montembeault, a uni sa vie à celle de son amoureuse, Daryanne Ayotte. En couple depuis plusieurs années, les deux amoureux s’étaient fiancés en septembre dernier.
Entourés de leurs proches, ils ont offert une première danse des plus émouvantes. Dans une vidéo partagée sur les réseaux sociaux, on peut voir Samuel et Daryanne enlacés sur la piste de danse, chantant ensemble la chanson de leur moment et se regardant tendrement dans les yeux.
Parmi les invités de marque au mariage de Samuel Montembeault et Daryanne Ayotte, plusieurs joueurs des Canadiens de Montréal étaient présents, dont Brendan Gallagher accompagné de sa conjointe, Emma Fortin.
L’humoriste Phil Roy et sa conjointe Virginie ont également assisté à la cérémonie. Dans une photo partagée par Virginie, on peut d’ailleurs apercevoir Phil avec une caisse de café Trema sous le bras... peut-être un cadeau pour les mariés?
Du côté des créateurs de contenu, Priscilla et Emmanuel Ventura étaient aussi sur place pour célébrer ce grand moment aux côtés du couple.
On souhaite longue vie aux mariés!
Avis aux fans des Canadiens de Montréal: dès le 21 août, la deuxième saison de La reconstruction: au cœur des Canadiens de Montréal sera disponible sur Crave.
Cette nouvelle saison nous plonge à nouveau dans les coulisses de l’équipe chouchou des Québécois. On y découvrira l’arrivée de Patrick Laine, les stratégies d’échange mises en place par le directeur général Kent Hughes, ainsi que les moments marquants de la dernière saison de David Savard.