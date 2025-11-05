P.K. Subban vole le show au match des Canadiens de Montréal

Début du contenu principal.
L’ancien joueur des Canadiens de Montréal, P.K. Subban, était de passage au Centre Bell pour encourager son ancienne équipe.
L’ancien numéro 76 était assis dans les gradins lorsque son visage est apparu sur l’écran géant. Arborant fièrement une tuque à l’effigie du Tricolore, il semblait visiblement heureux d’être de retour au Centre Bell.
Il s’est même prêté au jeu en effectuant quelques pas de danse, sous les acclamations de la foule.
Cliquez sur le bouton JOUER pour voir la vidéo.
P.K. a également partagé un extrait du match sur ses réseaux sociaux. Dans la vidéo, on peut voir une bagarre opposant Arber Xhekaj des Canadiens de Montréal à Nicolas Deslauriers des Flyers de Philadelphie.
Le match d’hier soir a été particulièrement intense pour les partisans des Canadiens. L’équipe montréalaise est parvenue à combler un déficit de trois buts avant de finalement s’incliner 5 à 4 en tirs de barrage.
Vous aimerez aussi: