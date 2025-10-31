Julie Perreault et Stéphane Rousseau sont-ils fiancés?

Début du contenu principal.
Les rumeurs s’emballent concernant la possibilité que Julie Perreault et Stéphane Rousseau soient fiancés!
Oui, vous avez bien lu, c’est ce que plusieurs fans avancent à la suite de la publication de leur adorable photo de couple soulignant leur implication dans la 12e édition de la campagne Noeudvembre de PROCURE.
Outre les commentaires leur disant à quel point ils sont mignons ensemble, plusieurs fans ont effectivement soulevé le fait que Julie Perreault portait un bijou à la main gauche.
Il faut dire que ce n’est pas la première fois que les admirateurs de la réalisatrice et du comédien spéculent au sujet d’une possible bague de fiançailles.
En juillet dernier, sous une photo d’elle avec le petit Arthur Arsenault (jouant le rôle de Léo Sauvageau dans STAT), certains avaient cru remarquer à sa main un beau diamant.
Les tourtereaux se font plutôt discrets quant à leur vie de couple, on se doute donc que s’ils étaient fiancés, ils ne l’auraient pas nécessairement crié sur tous les toits.
Une chose est sûre, ils ont l’air amoureux et sont plus qu’adorables ensemble.
