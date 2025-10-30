C'est ELLE la conjointe de Samuel Montembeault

Les curieux se demandent d’ailleurs peut-être qui est celle qui a conquis le cœur du gardien de but québécois qu’on adore.

Qui est cette femme qui a gagné son coeur?

Il s’agit de Daryanne Ayotte, une jeune femme passionnée de voyage qui a dit «oui je le veux» à l’homme de sa vie à la fin de l’été.

Les amoureux qui se sont rencontrés au Festival du blé d’Inde de Saint-Célestin se sont effectivement mariés en septembre devant leurs proches à Montréal.