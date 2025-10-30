C'est ELLE la conjointe de Samuel Montembeault

Début du contenu principal.
Alors que Samuel Montembeault sera de retour devant les buts des Canadiens de Montréal samedi soir, une fan sera très certainement plus attentive que les autres: sa douce moitié.
Les curieux se demandent d’ailleurs peut-être qui est celle qui a conquis le cœur du gardien de but québécois qu’on adore.
Il s’agit de Daryanne Ayotte, une jeune femme passionnée de voyage qui a dit «oui je le veux» à l’homme de sa vie à la fin de l’été.
Les amoureux qui se sont rencontrés au Festival du blé d’Inde de Saint-Célestin se sont effectivement mariés en septembre devant leurs proches à Montréal.
Sur le site de la NHL, on apprend que pour les deux tourtereaux, la vie de famille est particulièrement importante. Dès qu’ils en ont l’occasion, ils invitent d’ailleurs les parents du joueur de hockey à la maison.
Autres membres importants de leur famille: leurs deux chiens, Gigi et Gucci.