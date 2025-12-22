Sophie Nélisse partage des photos en coulisses de sa nouvelle romance à l’écran

Début du contenu principal.
Rose Landry, incarnée par Sophie Nélisse, se retrouve au cœur de l’intrigue de Rivalité passionnée, alors que son amoureux, Shane Hollander (Hudson Williams), entretient une relation passionnelle avec son rival sur la glace, Ilya Rozanov (Connor Storrie).
Récemment, la comédienne a partagé quelques photos des coulisses de la série sur ses médias sociaux.
Dans la série, Sophie incarne Rose, la conjointe de Shane. Si le couple affiche une relation parfaite aux yeux de tous, en coulisses, le joueur de hockey passe toutefois beaucoup de temps avec son rival, Rozanov.
Dans les photos qu’elle a partagées sur ses médias sociaux, la comédienne offre un aperçu de l’envers du décor de la série. On y voit notamment Hudson Williams se cacher sous un comptoir et poser torse nu pour la caméra.
De plus, dans l’une des vidéos partagées par Sophie, on aperçoit l’idéateur du projet, Jacob Tierney, qui enfile une perruque rouge.
En cliquant sur les flèches au centre des photos, il est possible de visionner le reel.
Rivalité passionnée connaît un immense succès sur Crave. Pour le moment, elle se classe au deuxième rang des séries les plus regardées sur la plateforme.
François Arnaud, qui partage l’affiche avec Sophie Nélisse, y incarne Scott Hunter, le capitaine des New York Admirals. Son personnage se distingue d’ailleurs en étant le premier joueur de hockey ouvertement gay de la LNH fictive, un rôle marquant qui apporte une nouvelle dimension à la série.
Le 12 décembre dernier, on apprenait d'ailleurs qu'il y aura une deuxième saison pour Rivalité passionnée.
