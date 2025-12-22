Sophie Nélisse partage des photos en coulisses de sa nouvelle romance à l’écran

Dans la série, Sophie incarne Rose, la conjointe de Shane. Si le couple affiche une relation parfaite aux yeux de tous, en coulisses, le joueur de hockey passe toutefois beaucoup de temps avec son rival, Rozanov.

Dans les photos qu’elle a partagées sur ses médias sociaux, la comédienne offre un aperçu de l’envers du décor de la série. On y voit notamment Hudson Williams se cacher sous un comptoir et poser torse nu pour la caméra.

De plus, dans l’une des vidéos partagées par Sophie, on aperçoit l’idéateur du projet, Jacob Tierney, qui enfile une perruque rouge.

En cliquant sur les flèches au centre des photos, il est possible de visionner le reel.