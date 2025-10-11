Yellowjackets s’achèvera avec une quatrième et ultime saison

La production devrait démarrer en 2026, en vue d’une diffusion sur Paramount+ avec Showtime la même année.

« Après trois saisons incroyables, et après mûre réflexion, nous sommes heureux d’annoncer que nous allons amener l’histoire de Yellowjackets à sa conclusion tordue dans cette quatrième et dernière saison. [...] Raconter cette histoire sauvage, émotive et profondément humaine a été une expérience inoubliable et un véritable honneur. Nous remercions l’incroyable distribution, l’équipe et les auteurs, et surtout les fans qui sont restés avec nous à travers chaque moment, mystère et repas; la ruche n’est rien sans vous! »

Diffusée pour la première fois en 2021 sur Showtime, Yellowjackets a rapidement conquis un public fidèle grâce à son intrigue sombre et captivante: une équipe de soccer féminin coincée dans la forêt canadienne après un crash d’avion dans les années 1990 et le récit parallèle de leur vie adulte, hantée par les traumatismes du passé!

La série a su marier horreur psychologique, drame humain et mystères addictifs, tout en accumulant les distinctions: 10 nominations aux Emmy Awards, dont deux pour la meilleure série dramatique!