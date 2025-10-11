Yellowjackets s’achèvera avec une quatrième et ultime saison

Début du contenu principal.
C’est la fin d’une ère pour les fans de Yellowjackets!
La série dramatique et mystérieuse de Showtime, devenue un véritable phénomène depuis son lancement en 2021, se conclura officiellement avec sa quatrième saison.
Les créateurs et producteurs exécutifs Ashley Lyle et Bart Nickerson ont confirmé la nouvelle sur les réseaux sociaux vendredi, précisant que la salle d’écriture de cette dernière saison était déjà ouverte.
La production devrait démarrer en 2026, en vue d’une diffusion sur Paramount+ avec Showtime la même année.
« Après trois saisons incroyables, et après mûre réflexion, nous sommes heureux d’annoncer que nous allons amener l’histoire de Yellowjackets à sa conclusion tordue dans cette quatrième et dernière saison. [...] Raconter cette histoire sauvage, émotive et profondément humaine a été une expérience inoubliable et un véritable honneur. Nous remercions l’incroyable distribution, l’équipe et les auteurs, et surtout les fans qui sont restés avec nous à travers chaque moment, mystère et repas; la ruche n’est rien sans vous! »
Diffusée pour la première fois en 2021 sur Showtime, Yellowjackets a rapidement conquis un public fidèle grâce à son intrigue sombre et captivante: une équipe de soccer féminin coincée dans la forêt canadienne après un crash d’avion dans les années 1990 et le récit parallèle de leur vie adulte, hantée par les traumatismes du passé!
La série a su marier horreur psychologique, drame humain et mystères addictifs, tout en accumulant les distinctions: 10 nominations aux Emmy Awards, dont deux pour la meilleure série dramatique!
La saison 3 a réuni un casting impressionnant: Melanie Lynskey, Christina Ricci, Tawny Cypress, Lauren Ambrose, Sophie Nélisse, Jasmin Savoy Brown, Sophie Thatcher, Samantha Hanratty, ainsi que Elijah Wood en rôle récurrent et Hilary Swank en invitée spéciale.
Avec déjà 10 nominations aux Emmy Awards et un public passionné, Yellowjackets a réussi à se hisser parmi les séries incontournables de la dernière décennie. Si beaucoup espéraient cinq saisons (comme il était prévu à la base!), Ashley Lyle et Bart Nickerson ont préféré donner à leur création une fin forte et maîtrisée, à l’image de ce que Succession a récemment offert à ses fans.
Rendez-vous donc en 2026 pour découvrir cette finale tant attendue, qui s’annonce aussi intense que dérangeante!
