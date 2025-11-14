Scène improbable: Sébastien Delorme et Mario Tessier en viennent aux poings

Début du contenu principal.
On a eu droit à une scène aussi particulière que délicieuse alors que Sébastien Delorme et Mario Tessier en sont presque venus aux poings, sur scène.
C’est dans le cadre de l’émission spéciale sous hypnose de Ça rentre au poste, à ÉNERGIE, que l’événement a eu lieu alors que le comédien et l’animateur étaient, on s’en doute, sous hypnose.
Pour l’occasion, les membres de l’équipe recevaient l’hypnotiseur Pierre-Olivier Cyr et présentaient le show de radio devant public dans l’édifice qui abrite les studios.
Et coup de force, l’interprète de Me Léo MacDonald et du regretté Poupou s’est arrêté en studio pour se prêter au jeu.
Parmi les niaiseries qui se sont déroulées sous hypnose, on a eu droit à un moment durant lequel Sébastien Delorme s’est pris pour Maurice «Mad Dog» Vachon, faisant un face à face agressif avec Mario Tessier, alors convaincu qu’il était Jacques Rougeau.
Résultat, une prise de bec hilarante entre les deux vedettes qu’on adore:
On ne peut qu’être captivés par ce moment à la fois absurde et tellement drôle qui met en vedette notre chouchou Sébastien Delorme et l’animateur et humoriste émérite, Mario Tessier.
Pour écouter ou réécouter l’émission spéciale hypnose de Ça rentre au poste diffusée jeudi, c’est ci-dessous que ça se passe.