Scène improbable: Sébastien Delorme et Mario Tessier en viennent aux poings

Pour l’occasion, les membres de l’équipe recevaient l’hypnotiseur Pierre-Olivier Cyr et présentaient le show de radio devant public dans l’édifice qui abrite les studios.

Et coup de force, l’interprète de Me Léo MacDonald et du regretté Poupou s’est arrêté en studio pour se prêter au jeu.

Parmi les niaiseries qui se sont déroulées sous hypnose, on a eu droit à un moment durant lequel Sébastien Delorme s’est pris pour Maurice «Mad Dog» Vachon, faisant un face à face agressif avec Mario Tessier, alors convaincu qu’il était Jacques Rougeau.

Résultat, une prise de bec hilarante entre les deux vedettes qu’on adore: