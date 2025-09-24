Menotté, Sébastien Delorme se fait escorter par les policiers, voyez les images

Début du contenu principal.
Une vidéo de Sébastien Delorme a créé un véritable buzz sur les réseaux sociaux aujourd'hui!
Sur les images, l'interprète de Léo MacDonald dans Indéfendable apparaît menotté alors qu'il se fait escorter par deux policiers.
Au premier coup d'oeil, certains se sont demandé si c'était Sébastien Delorme ou son personnage qui se faisait arrêter. L'acteur est habillé d'un chandail beige et d'un pantalon noir, et l'inscription «Montréal, 24 septembre, 8h10» a été placée sur les images pour simuler une vraie vidéo d'arrestation.
En réalité, il s'agit évidemment d'une scène tournée pour Indéfendable! Voici la vidéo virale:
Sous la vidéo, TVA écrit «Êtes-vous prêts pour le verdict?» et précise qu'on le connaîtra enfin ce soir à 19h dans Indéfendable.
Rappelons que dans la série dramatique, on suit le procès de Léo Macdonald (Sébastien Delorme). Il a été accusé du meurtre de Dylan Blondin (Patrice Godin). Alors qu’il souhaiter aller protéger sa femme et sa fille, Léo a percuté Blondin, qui les menaçait, lui et son père, avec une arme.
Voici un autre extrait de l'épisode de ce soir:
Les deux prochaines causes confiées aux avocats de Lapointe-Macdonald et Nolin s’annoncent particulièrement intenses.
La première touchera un cas de leurre d’enfant impliquant Garry Bédard (Domenic Di Rosa), emprisonné face à des preuves accablantes. Mais l’affaire prendra une tournure encore plus sombre lorsqu’un gardien de prison, incarné par David Strasbourg, dépassera les limites.
