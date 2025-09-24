Menotté, Sébastien Delorme se fait escorter par les policiers, voyez les images

Une vidéo de Sébastien Delorme a créé un véritable buzz sur les réseaux sociaux aujourd'hui!

Sur les images, l'interprète de Léo MacDonald dans Indéfendable apparaît menotté alors qu'il se fait escorter par deux policiers.

Au premier coup d'oeil, certains se sont demandé si c'était Sébastien Delorme ou son personnage qui se faisait arrêter. L'acteur est habillé d'un chandail beige et d'un pantalon noir, et l'inscription «Montréal, 24 septembre, 8h10» a été placée sur les images pour simuler une vraie vidéo d'arrestation.

En réalité, il s'agit évidemment d'une scène tournée pour Indéfendable! Voici la vidéo virale: