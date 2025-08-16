Sébastien Delorme se confie sur un moment difficile de sa vie

On connaît Sébastien Delorme comme un acteur solide et charismatique, particulièrement dans son rôle de Léo MacDonald dans la série Indéfendable. Mais derrière ce succès, l’acteur admet avoir traversé des périodes de doute profond!

Invité récemment au populaire balado Ouvre ton jeu, animé par Marie-Claude Barrette, il a accepté de lever le voile sur un aspect plus vulnérable de son parcours.

Dans cet échange, le comédien s’ouvre avec une grande sincérité sur les obstacles invisibles qui ont freiné son parcours professionnel...