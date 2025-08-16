Sébastien Delorme se confie sur un moment difficile de sa vie

Début du contenu principal.
On connaît Sébastien Delorme comme un acteur solide et charismatique, particulièrement dans son rôle de Léo MacDonald dans la série Indéfendable. Mais derrière ce succès, l’acteur admet avoir traversé des périodes de doute profond!
Invité récemment au populaire balado Ouvre ton jeu, animé par Marie-Claude Barrette, il a accepté de lever le voile sur un aspect plus vulnérable de son parcours.
Dans cet échange, le comédien s’ouvre avec une grande sincérité sur les obstacles invisibles qui ont freiné son parcours professionnel...
Il raconte avoir longtemps été hanté par une voix intérieure, une sorte de « petit démon », qui lui répétait sans cesse qu’il n’était pas assez bon.
« Pendant longtemps, je me suis dit qu’il y avait une espèce de petit démon qui me disait: t’es pas bon, t’es pas capable, tu seras jamais capable… Faire taire cette espèce de… ça a pris du temps. Il a fallu que je me rende compte que ça existait... et d’y dire que ce n’est pas vrai. C’était moi qui me tirais dans le pied régulièrement. Depuis cette prise de conscience-là, c’est un travail quotidien d’essayer d’être gentil avec moi-même, de m’encourager… »
Avec beaucoup de lucidité, il ajoute: « Pas eu ça, probablement que j’aurais réalisé encore plus de choses… plus tôt! »
Ces confidences risquent de surprendre bien des fans, tant Sébastien Delorme est perçu comme l’un des comédiens les plus solides et respectés de sa génération. Son témoignage met toutefois en lumière une réalité souvent vécue dans l’ombre: le doute de soi, même au sommet d’une carrière!
Cette nouvelle saison d'Indéfendable s’annonce intense! Les téléspectateurs découvriront comment Léo MacDonald parviendra à se sortir d’une situation plus que délicate. Après avoir été menacé pendant des semaines par le crime organisé, Léo s’est retrouvé face au motard Dylan Blondin, arme à la main. Pour se défendre, l’avocat l’a percuté avec sa voiture, entraînant la mort de Blondin. Problème: l’arme, élément crucial pour prouver la légitime défense, a disparu.
En plus des personnages déjà bien connus, de nouveaux visages feront leur apparition cette saison, dont Charlie Arcouette-Martineau, Laura Babin, Roxane Gaudette-Loiseau, Patrick Goyette, Maude Guérin, David La Haye, Nico Racicot, Jean-Simon Leduc, Louis-David Morasse, Isabelle Miquelon et Karl-Antoine Suprice.
