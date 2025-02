Mario Tessier sème l'émoi à Je viens vers toi, voici pourquoi

Lors de cet épisode mettant aussi en vedette les chakras Eve Côté, Patrice Michaud et Élise Guilbault, on a aussi compris la façon particulière qui a permis aux fans de Ça rentre au poste de profiter de la présence de Mario Tessier. Écoutez la façon dont il a été engagé dans la vidéo en haut de cet article.

On a aussi appris le lien particulier qui unit Mario Tessier et Patrice Michaud, un lien qui remonte au premier one-man-show de l’humoriste et qui comprend une histoire de larmes et de composition et on en a appris sur le 3e spectacle d’humour de Mario Tessier, Champion.

Pour écouter tout ça et bien plus dans l’épisode de Je viens vers toi diffusé mardi, rendez-vous sur Noovo.ca.

Vous aimerez aussi: