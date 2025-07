Sébastien Delorme: Une rencontre inattendue au palais de justice!

Il y a des jours où le hasard fait drôlement bien les choses!

C’est ce qu’a vécu Me Julie Couture, avocate criminaliste et coanimatrice de l’émission Les Justiciers de Noovo, en se rendant au palais de justice pour un dossier bien réel… et en y croisant un visage bien connu du petit écran: le comédien Sébastien Delorme, vedette de la série Indéfendable.

La scène aurait pu être tirée d’un scénario: d’un côté, une vraie juriste, habituée des salles d’audience; de l’autre, un acteur incarnant lui aussi un avocat dans une série judiciaire à succès. Un selfie s’est donc imposé, immortalisant cette rencontre improbable mais pleine de «synchronicité»!